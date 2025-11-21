PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebstahl und gefährliche Körperverletzung in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Ein renitenter Ladendieb beschäftigte gestern Nachmittag die Polizei in Sömmerda. Gegen 15:45 Uhr betrat der 43-Jähriger einen Supermarkt in der Mainzer Straße. Dort steckte er Handyzubehör und Unterwäsche im Wert von knapp 55 Euro ein. Als der polizeibekannte Mann den Markt wieder verlassen wollte, wurde er durch den Ladendetektiv zur Herausgabe des Diebesgutes aufgefordert. Zwar übergab der 43-Jährige seine Beute, allerdings versuchte er im Anschluss, durch ein Fenster aus dem Büro des Ladendetektivs zu flüchten. Als dies misslang, setzte der Täter Pfefferspray ein. Glücklicherweise verfehlte er den Supermarkt-Mitarbeiter, jedoch gelang ihm die Flucht. Der Mann konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr gestellt werden, allerdings wurde er dennoch identifiziert und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und versuchter gefährlicher Körperverletzung einleiten. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

