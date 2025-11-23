PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht

Sömmerda (ots)

Am gestrigen Samstag wurde in Sömmerda, Am Rothenbach bei einem Grundstück die Umzäunung beschädigt. Zwischen 12:00 und 14:20 Uhr rangierte wahrscheinlich ein unbekanntes Fahrzeug in der Nähe der Ausfahrt vom Krankenhaus und beschädigte dabei den Zaun eines angrenzenden Grundstückes. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 EU. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel. 0361/574325100) entgegen. (TG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
