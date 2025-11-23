Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unfallflucht
Sömmerda (ots)
Am gestrigen Samstag wurde in Sömmerda, Am Rothenbach bei einem Grundstück die Umzäunung beschädigt. Zwischen 12:00 und 14:20 Uhr rangierte wahrscheinlich ein unbekanntes Fahrzeug in der Nähe der Ausfahrt vom Krankenhaus und beschädigte dabei den Zaun eines angrenzenden Grundstückes. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 EU. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel. 0361/574325100) entgegen. (TG)
