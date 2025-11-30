PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen
Lkrs KN) Alkoholisierter Fahrzeuglenker: Zeugensuche (30.11.2025)

Singen (ots)

Ein 37-jähriger Lenker eines Renault wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 04:45 Uhr in Singen auffällig. Zunächst befuhr er die Georg-Fischer-Straße stadtauswärts auf der falschen Fahrbahnseite, wodurch ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen musste. Er setzte seine Fahrt danach unvermittelt fort in Richtung AK Hegau bzw. auf die BAB 98 in Richtung Stockach. Währenddessen gingen mehrere Notrufe ein bezüglich der unsicheren Fahrweise dieses Fahrzeuglenkers. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs konnte festgestellt werden, dass der Lenker alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Zuvor war das genannte Fahrzeug bereits gegen 23:15 Uhr im Bereich Engen an der Auffahrt zur BAB 81 aufgefallen. Hier war er beim Wenden mit den Vorderrädern im angrenzenden Grünstreifen stecken geblieben. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel.: 07733/99600, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Schmid, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

