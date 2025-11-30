Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkrs RW) Körperverletzung: Polizei bittet um Hinweise (29.11.2025)

Schramberg (ots)

Ein 29-jähriger Fußgänger lief am Samstagabend gegen 23:50 Uhr von Lauterbach in Richtung Schramberg. An der Einmündung zur Tösstraße wurde er von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und nach Geld und Alkohol befragt. Im weiteren Verlauf schlugen die zwei Männer mehrfach auf den Fußgänger ein. Hierbei erlitt dieser diverse Prellungen, zudem bestand der Verdacht auf Rippenbrüche. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Tösstraße. Personenbeschreibung: Beide Männer waren ca. 20 Jahre alt, ca. 180 bzw. 190 cm groß, bekleidet mit Jogginghosen und Sportschuhen. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schramberg, Tel.: 07422/27010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell