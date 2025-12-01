Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 10-jähriges Kind von Auto erfasst und leicht verletzt (28.11.2025)

Tuttlingen (ots)

Bereits am Freitagabend hat sich in der Stockacher Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem fahrradfahrenden Kind und einem Auto ereignet. Ein 10-Jähriger war gegen 18:15 Uhr mit seinem Kinderfahrrad ohne Beleuchtung auf dem Gehweg der Stockacher Straße in Richtung Busbahnhof unterwegs. An der Kreuzung zur Möhringer Straße fuhr der Junge, ohne auf den Autoverkehr zu achten, bei Rotlicht über die Fußgängerampel. Eine 40-jährige Audi-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Der 10-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Klinikum. Der Sachschaden belief sich auf etwa 2.500 Euro.

