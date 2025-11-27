Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrt mit unzulässiger Beleuchtung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (26.11.2025) war ein 38-jähriger Autofahrer mit unzulässiger Beleuchtung in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs.

Gegen 14.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Zuvor blendeten die Abblendlichter des Autos die Polizeibeamten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die am Auto verbauten Leuchtmittel nicht für den Straßenverkehr zugelassen waren. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenzulassungsordnung. Der 38-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell