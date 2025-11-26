Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger

Augsburg (ots)

Bobingen - Seit 23.11.2025 gilt die 15-Jährige Tamara M. als vermisst. Sie verließ an diesem Tag das elterliche Zuhause und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Möglicherweise ist sie mit einem Bekannten unterwegs.

Beschreibung der Jugendlichen:

ca. 160 cm, schlank, ca. 60 kg, dunkelblonde bis braune Haare

Bekleidung: schwarze College Jacke mit weißer Aufschrift, schwarze Jogginghose mit Drachenmotiv, weiße Turnschuhe mit Motiv von Joker und Harley Quinn. Lederhalsband mit Stacheln und eine silberne Kette um den Hals.

Der mutmaßliche Begleiter von Tamara könnte mit einem blauen BMW Kombi mit Erlanger Kennzeichen (ER) unterwegs sein und sich zusammen mit ihr in einer Pension bzw. Hotel aufhalten.

Wer hat Tamara seit ihrem Verschwinden gesehen oder kennt ihren aktuellen Aufenthaltsort?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Augsburg (Tel. 0821/323-3821), den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell