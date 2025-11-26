PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger

Augsburg (ots)

Bobingen - Seit 23.11.2025 gilt die 15-Jährige Tamara M. als vermisst. Sie verließ an diesem Tag das elterliche Zuhause und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Möglicherweise ist sie mit einem Bekannten unterwegs.

Beschreibung der Jugendlichen:

ca. 160 cm, schlank, ca. 60 kg, dunkelblonde bis braune Haare

Bekleidung: schwarze College Jacke mit weißer Aufschrift, schwarze Jogginghose mit Drachenmotiv, weiße Turnschuhe mit Motiv von Joker und Harley Quinn. Lederhalsband mit Stacheln und eine silberne Kette um den Hals.

Der mutmaßliche Begleiter von Tamara könnte mit einem blauen BMW Kombi mit Erlanger Kennzeichen (ER) unterwegs sein und sich zusammen mit ihr in einer Pension bzw. Hotel aufhalten.

Wer hat Tamara seit ihrem Verschwinden gesehen oder kennt ihren aktuellen Aufenthaltsort?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Augsburg (Tel. 0821/323-3821), den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 14:17

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Dienstag (25.11.2025) entwendete ein 24-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Christian-Dierig-Straße. Gegen 09.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den Mann, wie er eine Getränkedose in seine Jacke steckte. Der Mann bezahlte einen Teil seiner Einkäufe an der Kasse. Die Dose und weitere Lebensmittel bezahlte er nicht. Der Mitarbeiter sprach den ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:16

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Baustelle

    Augsburg (ots) - Pfersee - Im Zeitraum von Freitag (21.11.2025), 13.00 Uhr, bis Montag (24.11.2025), 13.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einer Baustelle in der Christian-Dierig-Straße. Im oben genannten Zeitraum verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu der Baustelle. Der oder die Unbekannten entwendeten mehrere Starkstromkabel. Zudem ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:15

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl aus einem Auto

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (24.11.2025), 20.00 Uhr, bis Dienstag (25.11.2025), 13.00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines braunen Minis in der Proviantbachstraße ein. Ob der Täter etwas entwendete, wird derzeit noch geklärt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren