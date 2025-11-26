Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl aus einem Auto

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (24.11.2025), 20.00 Uhr, bis Dienstag (25.11.2025), 13.00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines braunen Minis in der Proviantbachstraße ein. Ob der Täter etwas entwendete, wird derzeit noch geklärt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Versuchs des Besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

