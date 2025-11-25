Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am vergangenen Samstag (22.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht im Marderweg.

Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Postauto. Das Auto parkte an der linken Fahrbahnseite. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell