Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl in Linienbus

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Montag (24.11.2025) kam es zu einem Diebstahl in einem Bus der Linie 211 Richtung Derching.

Im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 07.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen den Haltestellen Stadttheater und Innere Industriestraße mehrere Gegenstände aus einer Jackentasche eines Mannes.

Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell