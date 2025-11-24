Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

Augsburg (ots)

BAB A8, Rastplatz Augsburg-Ost, FR München - Am Sonntag (23.11.2025) kam es zu einem Diebstahl eines E-Scoooters auf dem Autobahnrastplatz Augsburg-Ost.

Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr entwendete ein oder mehrere unbekannte Täter einen E-Scooter der Marke Xiaomi Typ Electronic Scooter 5.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

