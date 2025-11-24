PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

Augsburg (ots)

BAB A8, Rastplatz Augsburg-Ost, FR München - Am Sonntag (23.11.2025) kam es zu einem Diebstahl eines E-Scoooters auf dem Autobahnrastplatz Augsburg-Ost.

Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr entwendete ein oder mehrere unbekannte Täter einen E-Scooter der Marke Xiaomi Typ Electronic Scooter 5.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 16:22

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Autorennen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (22.01.2025) waren mehrere Autos mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Haunstetter Straße unterwegs. Gegen 14:00 Uhr teilte ein Zeuge mehrere Autos mit, die mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt unterwegs waren. Hierbei überholten sie sich gegenseitig, hatten Warnblinker an und hupten. Die Polizei war in diesem Bereich umgehend vor Ort und ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 16:21

    POL Schwaben Nord: Polizei nimmt aggressive Fahrraddiebe fest

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (23.11.2025) entwendeten ein 31-jähriger und ein 26-jähriger Mann ein Fahrrad aus der Völkstraße. Gegen 23:00 Uhr beobachtete ein Zeuge die alkoholisierten Männer, wie diese ein E-Bike davontrugen und verständigte daraufhin die Polizei. Die Polizeibeamten stoppten die Männer vor Ort und stellten das Fahrrad sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren