Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Autorennen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (22.01.2025) waren mehrere Autos mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Haunstetter Straße unterwegs.

Gegen 14:00 Uhr teilte ein Zeuge mehrere Autos mit, die mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt unterwegs waren. Hierbei überholten sie sich gegenseitig, hatten Warnblinker an und hupten. Die Polizei war in diesem Bereich umgehend vor Ort und kontrollierte einige Fahrzeuge.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

