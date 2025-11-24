PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt aggressive Fahrraddiebe fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (23.11.2025) entwendeten ein 31-jähriger und ein 26-jähriger Mann ein Fahrrad aus der Völkstraße.

Gegen 23:00 Uhr beobachtete ein Zeuge die alkoholisierten Männer, wie diese ein E-Bike davontrugen und verständigte daraufhin die Polizei.

Die Polizeibeamten stoppten die Männer vor Ort und stellten das Fahrrad sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein Bolzenschneider und weiteres Diebesgut aufgefunden werden.

Während der Anzeigenaufnahme beleidigten und bedrohten die Männer die Polizeibeamten vor Ort. Zudem waren sie alkoholisiert und aggressiv. Aufgrund ihres Verhaltens verbrachten die Männer die restliche Nacht in Polizeigewahrsam.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein E-Mountainbike der Marke Corratec. Der Besitzer des E-Mountainbikes konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Zeugen des Vorfalls oder der Besitzer des E-Bikes werden gebeten sich zu melden.

Die Männer haben die tschechische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

