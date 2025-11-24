PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag (22./23.11.2025) kam es zum Diebstahl zweier Fahrräder aus Kellerräumen in der Neuhäuser Straße.

Zwischen 20:00 Uhr (Samstag) und 12:00 Uhr (Sonntag) entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Fahrräder der Marke Cube in den Farben schwarz / rot und grau / schwarz.

Es entstand ein Beuteschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

