Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Freitag (21.11.2025) war ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter unter Drogeneinfluss in der Ulmer Straße unterwegs.
Gegen 21.45 Uhr kontrollierten Streifenbeamte den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Der 19-Jährige gab zudem an, erst kurze Zeit zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.
