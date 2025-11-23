PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (21.11.2025) war ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter unter Drogeneinfluss in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 21.45 Uhr kontrollierten Streifenbeamte den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Der 19-Jährige gab zudem an, erst kurze Zeit zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 11:26

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (22.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Donaustraße. Zwischen 12.25 Uhr und 12.55 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen weißen Seat Ibiza. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:25

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Freitag (21.11.2025) setzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mülltonne in der Robert-Gerber-Straße in Brand. Gegen 17.45 Uhr bemerkte ein Anwohner die rauchende Papiertonne und verständigte den Notruf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 13:41

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Autos

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Freitag (21.11.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Vielzahl von Autos in der Straße "Vogelmauer". Gegen 02:00 Uhr trat ein bislang unbekannter Täter die Außenspiegel von ca. zehn Autos ab. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Augsburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren