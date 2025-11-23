PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Freitag (21.11.2025) setzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mülltonne in der Robert-Gerber-Straße in Brand.

Gegen 17.45 Uhr bemerkte ein Anwohner die rauchende Papiertonne und verständigte den Notruf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

