PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an einem Auto

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Im Zeitraum von Mittwoch (19.11.2025), 17:30 Uhr bis Donnerstag (20.11.2025), 06:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Autos in der Willi-Stör-Straße.

Im oben genannten Zeitraum beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Außenspiegel eines roten Ford. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 13:39

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Donnerstag (20.11.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen in der Biberbachstraße. Gegen 18:00 Uhr trafen die zwei Tatverdächtigen im Alter von 16 und 23 Jahren auf den 48-Jährigen Geschädigten. Hierbei kam es zunächst zu einem verbalen Streit, der offenbar darin endete, dass die beiden Tatverdächtigen auf den 48-Jährigen einschlugen. Die Polizei ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 13:38

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Donnerstag (20.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Jochbergstraße und Karwendelstraße. Gegen 14:30 Uhr bog ein Linienbus in die Jochbergstraße ein und touchierte hierbei ein geparktes Auto. Dadurch stürzte ein Fahrgast im Bus und verletzte sich leicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Es ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 13:37

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Firnhaberau - Am Donnerstag (20.11.2025) kam es in einem Wohnhaus in der Straße "Im Feierabend" zu einem Brand. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Gegen 08:30 Uhr wurde die Polizei über den Brand in einer Wohnung informiert. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte das Feuer. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem technischen Defekt im Aquarium ausgegangen. Durch den Vorfall wurden fünf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren