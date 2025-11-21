Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an einem Auto

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Im Zeitraum von Mittwoch (19.11.2025), 17:30 Uhr bis Donnerstag (20.11.2025), 06:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Autos in der Willi-Stör-Straße.

Im oben genannten Zeitraum beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Außenspiegel eines roten Ford. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell