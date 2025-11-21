PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Donnerstag (20.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Jochbergstraße und Karwendelstraße.

Gegen 14:30 Uhr bog ein Linienbus in die Jochbergstraße ein und touchierte hierbei ein geparktes Auto. Dadurch stürzte ein Fahrgast im Bus und verletzte sich leicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 13.000 Euro. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

