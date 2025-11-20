PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Traktors

Augsburg (ots)

Buttenwiesen - In der Zeit von Samstag (15.11.2025), 15:30 Uhr bis Montag (17.11.2025), 10.00 Uhr kam es zum Diebstahl eines Traktors mit Anhänger in Frauenstetten in der Straße "Mühlanger".

Ein bislang unbekannter Täter entwendete den Mercedes MB 800 Traktor in den Farben rot / weiß samt Anhänger aus einer Garage.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftwagens. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071 / 560 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

