Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Traktors

Augsburg (ots)

Buttenwiesen - In der Zeit von Samstag (15.11.2025), 15:30 Uhr bis Montag (17.11.2025), 10.00 Uhr kam es zum Diebstahl eines Traktors mit Anhänger in Frauenstetten in der Straße "Mühlanger".

Ein bislang unbekannter Täter entwendete den Mercedes MB 800 Traktor in den Farben rot / weiß samt Anhänger aus einer Garage.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftwagens. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071 / 560 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell