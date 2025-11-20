Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (18.11.2025), 17:30 Uhr bis Mittwoch (19.11.2025), 13:50 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Autos in den Tilsiter Straße.

Im oben genannten Zeitraum beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen blauen Audi an der rechten Seite. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.

