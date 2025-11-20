PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Firnhaberau - In der Zeit von Montag (17.11.2025), 17:00 Uhr bis Mittwoch (19.11.2025), 15:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Auto in der Straße "Am Grünland".

Eine bislang unbekannte Person beschädigte dabei den grauen Toyota, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

