Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

In der Pressemitteilung Nr. 2164 vom 19.11.2025 berichteten wir Folgendes: Firnhaberau - Am Dienstag (18.11.2025) kam zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in der Straße Am Grünland.

Gegen 14:45 Uhr war ein 47-Jähriger Radfahrer in der Straße am Grünland in Richtung Norden unterwegs. Eine 85-Jährige Radfahrerin kam ihm entgegen.

Aus noch unbekannter Ursache kam es zwischen den Radfahrern zum Zusammenstoß. Hierdurch kam die 85-Jährige zu Fall und verletzte sich den Kopf am Gehweg. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der 47-Jährige verletzte sich an den Händen.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst. Bei beiden Beteiligten wurden Blutentnahmen durchgeführt.

Beide Beteiligte haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden. Ab hier neu: Die 85-Jährige Radfahrerin ist zwischenzeitlich im Krankenhaus verstorben.

