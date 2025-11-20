PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug - Falscher Arzt

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Mittwoch (19.11.2025) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil eines Ehepaars durch einen falschen Arzt. Das Ehepaar bemerkte den Betrug und handelte richtig.

Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Arzt aus. Der Unbekannte gab zunächst vor, dass der Sohn des Ehepaares im Krankenhaus sei. Ärzte haben nun bei einer Not-OP einen metastasierenden Krebs festgestellt. Diesen könnte man nur mit Medikamenten aus den USA behandeln. Die Kosten für die Medikamente würden sich auf etwa 120.000 Euro belaufen und müssten vorgestreckt werden. Angeblich würden diese im Nachhinein von den Krankenkassen übernommen werden.

Das Ehepaar erkannte den Betrugsversuch und verständigte zeitgleich die Polizei. Es entstand kein Vermögensschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Das Ehepaar besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

   -	Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder 
Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine 
Informationen preis.
   -	Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die 
Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage.
   -	Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen 
nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.
   -	Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen 
umgehend den Polizeinotruf 110.
   -	Suchen Sie für einen Rückruf bei 
Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer 
heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

