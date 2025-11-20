Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug - Falscher Arzt

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Mittwoch (19.11.2025) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil eines Ehepaars durch einen falschen Arzt. Das Ehepaar bemerkte den Betrug und handelte richtig.

Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Arzt aus. Der Unbekannte gab zunächst vor, dass der Sohn des Ehepaares im Krankenhaus sei. Ärzte haben nun bei einer Not-OP einen metastasierenden Krebs festgestellt. Diesen könnte man nur mit Medikamenten aus den USA behandeln. Die Kosten für die Medikamente würden sich auf etwa 120.000 Euro belaufen und müssten vorgestreckt werden. Angeblich würden diese im Nachhinein von den Krankenkassen übernommen werden.

Das Ehepaar erkannte den Betrugsversuch und verständigte zeitgleich die Polizei. Es entstand kein Vermögensschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Das Ehepaar besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

- Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage.

- Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.

- Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

- Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

