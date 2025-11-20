PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach E-Scooter Diebstahl

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Dienstag (18.11.2025) zwischen 18:00 Uhr und 22:45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Haunstetter Straße.

Eine 45-Jährige versperrte ihren E-Scooter mit einem Fahrradschloss bei der Endhaltestelle der Tram Linie 2.

Dabei handelt es sich um einen E-Scooter der Marke Evercross Typ EV10K in grün mit Versicherungskennzeichen. Hier entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 16:46

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (18.11.2025), 17:30 Uhr bis Mittwoch (19.11.2025), 13:50 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Autos in den Tilsiter Straße. Im oben genannten Zeitraum beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen blauen Audi an der rechten Seite. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 16:46

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrugsversuch - falscher Polizeibeamter

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (19.11.2025) ereignete sich ein versuchter Betrug durch einen falschen Polizeibeamten. Eine 84-Jährige bemerkte den Betrug und handelte richtig. Gegen 15:00 Uhr erhielt die Frau einen sogenannten Schockanruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihr, dass in der Nähe eingebrochen wurde und ein ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 16:45

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Firnhaberau - In der Zeit von Montag (17.11.2025), 17:00 Uhr bis Mittwoch (19.11.2025), 15:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Auto in der Straße "Am Grünland". Eine bislang unbekannte Person beschädigte dabei den grauen Toyota, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren