Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach E-Scooter Diebstahl

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Dienstag (18.11.2025) zwischen 18:00 Uhr und 22:45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Haunstetter Straße.

Eine 45-Jährige versperrte ihren E-Scooter mit einem Fahrradschloss bei der Endhaltestelle der Tram Linie 2.

Dabei handelt es sich um einen E-Scooter der Marke Evercross Typ EV10K in grün mit Versicherungskennzeichen. Hier entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell