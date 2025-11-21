Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Donnerstag (20.11.2025) kam es in einem Wohnhaus in der Straße "Im Feierabend" zu einem Brand. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 08:30 Uhr wurde die Polizei über den Brand in einer Wohnung informiert. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte das Feuer. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem technischen Defekt im Aquarium ausgegangen.

Durch den Vorfall wurden fünf Personen leicht verletzt. Zwei davon kamen in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

