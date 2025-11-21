Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Donnerstag (20.11.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen in der Biberbachstraße.
Gegen 18:00 Uhr trafen die zwei Tatverdächtigen im Alter von 16 und 23 Jahren auf den 48-Jährigen Geschädigten. Hierbei kam es zunächst zu einem verbalen Streit, der offenbar darin endete, dass die beiden Tatverdächtigen auf den 48-Jährigen einschlugen. Die Polizei wurde verständigt und nahm den Vorfall auf.
Der 48-Jährige wurde leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.
Der 16-Jährige hat die mazedonische Staatsangehörigkeit. Der 23-Jährige hat die bulgarische Staatsangehörigkeit. Der 48-Jährige hat die bulgarische Staatsangehörigkeit.
