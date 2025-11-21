PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Autos

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Freitag (21.11.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Vielzahl von Autos in der Straße "Vogelmauer".

Gegen 02:00 Uhr trat ein bislang unbekannter Täter die Außenspiegel von ca. zehn Autos ab. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer: 0821/323-2110 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

