Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug und gibt Tipps

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (17.11.2025) wurde ein 22-Jähriger in der Straße "Am Annahof" Opfer einer Betrugsmasche. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Im Laufe des Nachmittags wurde der Geschädigte von einem bislang unbekannten Täter auf Englisch angesprochen. Dieser teilte dem Geschädigten mit, dass seine EC-Karte nicht funktionieren würde und er dringend Bargeld brauche, um wieder nach Hause reisen zu können. Gemeinsam gingen sie zu einer Bank und der Geschädigte hob von seinem Konto Geld für den Täter ab.

Der Täter versprach dem Geschädigten das Geld sofort per Paypal zurück zu überweisen. Im Nachgang wurde durch den Täter die Transaktion jedoch abgebrochen.

Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen rät die Polizei: - Seien Sie misstrauisch, wenn fremde Personen Ihnen von Ihrer Notlage erzählen.

   - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen 
     Verhältnissen preis.
   - Wenn eine Person Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: 
     Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen 
     nahestehenden Personen.
   - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.
   - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen wie

Schmuck an unbekannte Personen.

   - Kommt Ihnen etwas verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich 
     die Polizei unter der Nummer 110.
   - Sind Sie bereits Opfer eines Betruges geworden, zeigen Sie die 
     Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, 
     Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu 
     sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

