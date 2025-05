POL-EU: Radfahrer kollidiert mit geparktem Pkw

Euskirchen (ots) - Am Sonntagmorgen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Kapellenstraße in Euskirchen. Eine 30-jährige Frau aus Euskirchen war gegen 3.40 Uhr in Begleitung eines 36-jährigen Mannes auf der Kapellenstraße in Richtung ihrer Wohnanschrift unterwegs. Noch auf dem Kapellenweg pfiffen drei Unbekannte den beiden Personen hinterher. Als die Frau die Männer ansprach, kam es zu einer ...

