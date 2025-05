POL-EU: Körperverletzung auf dem Heimweg

53909 Zülpich (ots) - Zeugen beobachteten am frühen Samstagmorgen des 24.05.2025 einen Verkehrsunfall in der Nähe einer Diskothek in Zülpich. Nachdem der Fahrer eines Kleinwagens ein parkendes Fahrzeug beschädigt hatte, flüchtete er zunächst von der Unfallstelle. Kurz darauf wurde ein 23-jähriger Kaller in einer nahen gelegenen Straße durch Polizeibeamte in seinem Fahrzeug angetroffen. Aufgrund der Spuren konnte ...

mehr