Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht nach Berührung mit Schulkind

Annweiler (ots)

Ein PKW-Fahrer bog gestern gegen 07:30 Uhr in Annweiler an der Ampelkreuzung der Landauer Straße so eng in die Straße Am Osterbächel, dass er die Fußspitzen eines an der Fußgängerampel wartenden Kindes mit den Reifen überrollte. Der PKW entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle und ließ den verletzten 10jährigen zurück. Der Junge setzte seinen Schulweg nach dem Schrecken fort, erzählte die Geschehnisse aber unter Schmerzen seinem Lehrer, der die weiteren Maßnahmen einleitete und die Polizei verständigte. Im Krankenhaus konnte zumindest eine Fraktur des Fußes ausgeschlossen werden. Das Kind beschrieb das Fahrzeug als gelb-grünen PKW bei dem auf der Beifahrerseite ein handballgroßer Smiley und ein schwarzer Schriftzug angebracht sind. Falls Sie Zeuge dieses Unfalls geworden sind oder Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Annweiler.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell