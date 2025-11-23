PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (22.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Donaustraße.

Zwischen 12.25 Uhr und 12.55 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen weißen Seat Ibiza. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
