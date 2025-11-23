Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendieb gestoppt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag entwendete ein 71-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 14.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den Mann, wie er mehrere Gegenstände an der SB-Kasse einscannte, diese jedoch nicht bezahlte. Der Mitarbeiter sprach den 71-Jährigen daraufhin an und verständigte die Polizei. Die Gegenstände hatten einen Warenwert im oberen zweistelligen Bereich.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte zudem ein Taschenmesser. Die Beamten beschlagnahmten das Taschenmesser. Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann wieder.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 71-Jährigen.

Der 71-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell