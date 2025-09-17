PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Lahnstein - Zeugenaufruf nach Brand von Wohnmobil und Wohnwagen

Koblenz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (15./16.09.2025) kam es gegen Mitternacht zu einem Brand auf einer Abstellfläche für Wohnmobile/-wagen in der Straße Schwarzer Weg in Lahnstein, bei dem ein Wohnmobil und ein Wohnwagen fast vollständig abbrannten.

Umliegende Wohnwagen und die Glasscheiben eines angrenzenden Gebäudes wurden durch die thermische Einwirkung ebenfalls beschädigt. Im Rahmen der Ermittlung konnte bislang noch keine eindeutige Brandursache festgestellt werden, insofern sind ein technischer Defekt, aber auch ein mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung oder ggfls. auffälliger Personen im Nahbereich des Tatortes machen können.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz, Tel.: 0261/92156-390 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

