Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nachtrag zur Sprengung eines Geldautomaten in Mayschoß

Mayschoß (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten am 15.09.2025 gegen 02:51 Uhr in Mayschoß sucht die Polizei weiterhin nach vermutlich vier Tätern, von denen einer wahrscheinlich das Fluchtfahrzeug fuhr. Zeugenaussagen zufolge sollen diese nach der Sprengung mit einem dunklen PKW in Richtung Altenahr geflüchtet sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde kein Bargeld entwendet, es blieb beim Versuch. Der freistehende Geldautomat wurde durch die Sprengung komplett zerstört. Weiterhin wurden zwei in der Nähe parkende Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0261/92156-390 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

