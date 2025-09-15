PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 16-jähriges Mädchen aus Marienrachdorf vermisst

Marienrachdorf (ots)

Seit Mittwoch, 10.09.2025 wird die 16-jährige Michelle B. aus Marienrachdorf vermisst. Möglicherweise hält sich Michelle im Bereich Mayen auf.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen derzeit in jugendgefährdendem Milieu aufhält.

Beschreibung: 1,60m groß, kräftige Gestalt, blonde lange Haare

Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/l1dtvo6

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, sachbearbeitende Dienststelle ist die Polizeiinspektion Montabaur 02602-92260.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

