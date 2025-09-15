PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Dringender Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall in Koblenz, Balduinbrücke

Koblenz (ots)

Am heutigen Abend 15.09.2025, gegen 22.15 Uhr, kam es im Bereich Andernacher Straße / Brenderweg zu einem Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger. Dieser ging anschließend über die Balduinbrücke in Richtung Innenstadt und wurde dort schwerverletzt festgestellt.

Nach Angaben der verletzten Person, ein 21-jähriger Mann aus dem Kreis Neuwied, dürfte es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen dunklen PKW mit Siegburger SU Kennzeichen handeln. Weitere Angaben konnten aufgrund der medizinischen Versorgung bislang nicht erlangt werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang dringend Zeugen, welche Hinweise zur Sache machen können. Mitteilung an die Polizei in Koblenz, 0261-92156300.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Telefon: 0261-92156110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

