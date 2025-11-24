Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Mittwoch (19.11.2025) kam es zu einem Einbruchsversuch in einem Reihenhaus in der Straße "Breitachweg".

Gegen 02:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter sich gewaltsam Zugang zu einer Tür in einem Reihenhaus zu verschaffen, das ihm jedoch nicht gelang. Durch den Öffnungsversuch entstand ein geringer Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell