Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Mittwoch (19.11.2025) kam es zu einem Einbruchsversuch in einem Reihenhaus in der Straße "Breitachweg".

Gegen 02:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter sich gewaltsam Zugang zu einer Tür in einem Reihenhaus zu verschaffen, das ihm jedoch nicht gelang. Durch den Öffnungsversuch entstand ein geringer Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 23.11.2025 – 11:26

    POL Schwaben Nord: Ladendieb gestoppt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag entwendete ein 71-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Gegen 14.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den Mann, wie er mehrere Gegenstände an der SB-Kasse einscannte, diese jedoch nicht bezahlte. Der Mitarbeiter sprach den 71-Jährigen daraufhin an und verständigte die Polizei. Die Gegenstände hatten einen Warenwert im ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:26

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (21.11.2025) war ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter unter Drogeneinfluss in der Ulmer Straße unterwegs. Gegen 21.45 Uhr kontrollierten Streifenbeamte den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Der 19-Jährige gab zudem an, erst kurze Zeit zuvor Cannabis ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:26

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (22.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Donaustraße. Zwischen 12.25 Uhr und 12.55 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen weißen Seat Ibiza. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
