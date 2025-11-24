Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (23.11.2025) war eine 46-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss mit ihrem Auto in der Donauwörther Straße unterwegs.

Die Polizei kontrollierte gegen 23:45 Uhr die Autofahrerin. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die Polizei fand zudem diverse Drogen im Auto.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie Führerschein sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei der 46-Jährigen, um den Alkoholwert zu bestimmen.

Das Auto der 46-Jährigen weist Unfallschäden auf. Diese konnten bislang jedoch keinem Unfall zugeordnet werden. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 nimmt daher Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem wird geklärt, ob die Frau bei ihrer Fahrt unter dem Einfluss von Drogen stand.

Die 46-Jährige hat die polnische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell