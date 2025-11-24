Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Autodiebstahl

Augsburg (ots)

Haunstetten - Im Zeitraum von Dienstag (18.11.2025) bis Freitag (21.11.2025) entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Auto in der Hirsestraße.

Der entwendete Nissan Navara in schwarz mit einer auffälligen Beklebung in grau / gelb wurde in einer Parkbucht abgestellt und von dort entwendet.

Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Diebstahls eines Kraftfahrzeugs und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

