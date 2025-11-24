Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Rotlicht- und Drogenmilieu

Augsburg (ots)

------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

PP Schwaben Nord - Am Mittwoch (19.11.2025) fand eine großangelegte Durchsuchungsaktion statt.

Beamte der Polizeiinspektion Mitte führten in den vergangenen Monaten umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachtes des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel. Hierbei erhärtete sich der Tatverdacht gegen mehrere Personen, die nach derzeitigen Erkenntnissen über einen längeren Zeitraum Betäubungsmittel gehandelt hatten.

Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen Einsatzkräfte am Mittwoch mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erlassen wurden. Hierbei wurden die Einsatzkräfte des PP Schwaben Nord durch Spezialisten der Kriminalpolizei sowie Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Im Rahmen des Einsatzes durchsuchten die Einsatzkräfte insgesamt vier Objekte in Augsburg sowie im Bereich Nördlingen. Die Durchsuchung bezog sich dabei auf Wohn- und Geschäftsräume sowie ein Bordell in der Augsburger Innenstadt. Hierbei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel, darunter u.a. Betäubungsmittel, Waffen sowie eine größere Menge Bargeld sicher.

In der Folge der Durchsuchungen nahmen Einsatzkräfte vier Personen im Alter von 31 bis 56 Jahren vorläufig fest. Die Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen der Polizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern weiter an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.

Zwei der Tatverdächtigen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die anderen beiden Tatverdächtigen besitzen die rumänische bzw. die spanische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell