Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei lädt zum Fernfahrerstammtisch ein
Augsburg (ots)
Am nächsten Mittwoch (03.12.2025) findet ab 19.00 Uhr unser nächster Fernfahrerstammtisch an der Tank- und Rastanlage "Augsburg-Ost" statt. Die Polizei steht hierbei für einen guten Austausch und viele Gespräche zur Verfügung. Zudem wird ein Überraschungsgast vor Ort sein. Die Autobahnpolizei Gersthofen freut sich auf das gemeinsame Treffen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell