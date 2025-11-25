POL Schwaben Nord: Polizei lädt zum Fernfahrerstammtisch ein

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (22.01.2025) waren mehrere Autos mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Haunstetter Straße unterwegs. Gegen 14:00 Uhr teilte ein Zeuge mehrere Autos mit, die mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt unterwegs waren. Hierbei überholten sie sich gegenseitig, hatten Warnblinker an und hupten. Die Polizei war in diesem Bereich umgehend vor Ort und ...

mehr