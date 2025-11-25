Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (21.11.2025), 13.00 Uhr, bis Montag (24.11.2025), 07.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Dachfenster einer Lagerhalle in der Stätzlinger Straße.

Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell