POL-RZ: Mehrere versuchte Einbrüche in Glinde und Oststeinbek

Ratzeburg (ots)

10.11.2025 | Kreis Stormarn | 07.11.2025 - Glinde / Oststeinbek

Gleich drei Mal haben unbekannte Täter versucht am Freitag (07. November 2025) in Häuser einzubrechen. Zum Glück hielten die Fenster und Türen stand.

In der Straße Albert Ihle in Glinde machten sich die Täter in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 17.45 Uhr an der Terrassentür des Hauses zu schaffen.

Auch die Abwesenheit der Bewohner von 06.45 Uhr bis 20.20 Uhr nutzten Unbekannte in der Straße Grünes Tal in Oststeinbek aus. Dort versuchten sie gewaltsam in eine Doppelhaushälfte einzudringen, blieben aber erfolglos.

Nur eine Querstraße weiter im Sandkamp in Glinde haben Einbrecher ebenfalls versucht, zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr in ein Einfamilienhaus einzudringen.

Die ermittelnde Kriminalpolizei in Reinbek prüft mögliche Tatzusammenhänge und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben könne oder verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melde sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.

