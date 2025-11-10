Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebe hatten es auf die Tageseinnahmen abgesehen

Ratzeburg (ots)

10.11.2025 | Kreis Stormarn | 09.11.2025 - Bad Oldesloe

Gestern Abend, gegen 19.55 Uhr, entwendeten zwei Unbekannte gezielt die Tageseinnahmen aus einem Restaurant in der Hindenburgstraße in Bad Oldesloe. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Während die Mitarbeiter des Restaurants mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren, ließen sie das mit den Tageseinnahmen gefüllte Kellnerportmonnaie auf dem Tresen liegend außer Acht. Plötzlich sei ein Unbekannter in das Restaurant gestürmt und habe gezielt nach dem Portmonee gegriffen. Der Tatverdächtige, sowie eine offenbar vor dem Restaurant Schmiere stehende Person, flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung der Straße "Weg Am Stadtarm" und weiter in Richtung Kirchberg.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Flüchtigen nicht mehr gestellt werden.

Der Tatverdächtige im Restaurant wurde beschrieben als ca. 175-180 cm groß und von schlanker Statur. Während der Tatausübung war er maskiert und dunkel gekleidet. Der zweite mutmaßliche Täter war ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 045317501-0 oder per Email unter BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell