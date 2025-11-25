Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am gestrigen Montagabend (24.11.2025) fuhr ein 37-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in der Gumppenbergstraße.
Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 37-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 37-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann.
Der 37-Jährige besitzt die slowenische Staatsangehörigkeit
