POL-PDNW: Einbruch

Ebertsheim (ots)

Unbekannte brachen in dem Zeitraum zwischen Samstag, 22.11.25, und Sonntag, 23.11.25, in ein Einfamilienhaus in der Blumenstraße ein, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Entwendet wurde Schmuck. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges in dem Bereich beobachtet?

Dann melden sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

