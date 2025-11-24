Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt
BAD DÜRKHEIM (ots)
Am 23.11.2025 gegen 21:00 Uhr konnte in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim der Fahrer eines Mercedes Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 28-jährigen Fahrer wird nun wegen Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.
