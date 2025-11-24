PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Berg) - Diebstahl aus Schulkiosk

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 19.11.2025, 14:30 Uhr, und 21.11.2025, 14:30 Uhr, wurde aus dem Schulkiosk einer Schule in Weisenheim am Berg Bargeld entwendet. Die Betreiberin des Kiosks, die dort unter anderem Honig auf Kommission verkauft, stellte am Freitagnachmittag fest, dass das in einer unverschlossenen Schublade aufbewahrte Verkaufsgeld in Höhe von ca. 160 Euro fehlte.

Konkrete Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 08:08

    POL-PDNW: Sachbeschädigung an Fahrzeug durch Reifenstecher

    Grünstadt Ortsteil Sausenheim (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 21.11.2025, 17:00 Uhr, und Samstag, den 22.11.2025, 10:40 Uhr, wurden bei einem Auto, welches in der Schloßbergstraße in Grünstadt im Ortsteil Sausenheim geparkt wurde, alle vier Reifen eingestochen. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei etwa 400 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen im fraglichen Zeitraum gemacht ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 08:04

    POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus

    Bissersheim (ots) - Am gestrigen Samstag (22.11.25) brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 19:40 Uhr und 22:45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Südring in Bissersheim ein. Entwendet wurden Schmuck, ein kleiner Tresor und eine hochwertige Damenwinterjacke. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei etwa 20.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, setzen sich bitte mit der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren