Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Berg) - Diebstahl aus Schulkiosk

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 19.11.2025, 14:30 Uhr, und 21.11.2025, 14:30 Uhr, wurde aus dem Schulkiosk einer Schule in Weisenheim am Berg Bargeld entwendet. Die Betreiberin des Kiosks, die dort unter anderem Honig auf Kommission verkauft, stellte am Freitagnachmittag fest, dass das in einer unverschlossenen Schublade aufbewahrte Verkaufsgeld in Höhe von ca. 160 Euro fehlte.

Konkrete Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell