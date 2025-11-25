Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kennzeichendiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Samstag (22.11.2025), 12.00 Uhr, bis Montag (24.11.2025), 07.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Kennzeichen eines Skoda Roomster in der Affinger Straße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kennzeichens.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell