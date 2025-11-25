PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kennzeichendiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Samstag (22.11.2025), 12.00 Uhr, bis Montag (24.11.2025), 07.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Kennzeichen eines Skoda Roomster in der Affinger Straße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kennzeichens.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 14:17

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Firnhaberau - Am vergangenen Samstag (22.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht im Marderweg. Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Postauto. Das Auto parkte an der linken Fahrbahnseite. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 14:17

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl in Linienbus

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Montag (24.11.2025) kam es zu einem Diebstahl in einem Bus der Linie 211 Richtung Derching. Im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 07.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen den Haltestellen Stadttheater und Innere Industriestraße mehrere Gegenstände aus einer Jackentasche eines Mannes. Der genaue Beuteschaden wird ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 14:16

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (21.11.2025), 13.00 Uhr, bis Montag (24.11.2025), 07.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Dachfenster einer Lagerhalle in der Stätzlinger Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren